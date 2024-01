Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni in crisi? Gli indizi

Belen Rodrgiuez e Elio Lorenzoni sono in crisi? Il dubbio è sorto a molti fan della showgirl ed ex conduttrice de Le Iene. Secondo DillingerNews, sito legato al nome di Fabrizio Corona, i due si sarebbero già lasciati: lo dà come certo.

A confermarlo potrebbero essere anche le mancate risposte di Belen ad alcuni commenti sotto i suo ultimo post. Rodriguez ha trascorso il fine settimana immersa nella natura insieme ai figli e ai genitori e per ricordare quei giorni ha condiviso alcuni scatti su Instagram. L'imprenditrice ha risposto ai commenti riguardanti i figli, ma mai a quelli sul compagno Elio. Evidente segno che qualcosa davvero non vada nel migliore dei modi.

Il sospetto che qualcosa tra i due si sia rotto è legato anche a una delle storie di Rodriguez. Condividendo quanto scritto dal giornalista Mario Manca sul film "Povere creature" di Yorgos Lanthimos. "Niente fa più paura all’uomo di una donna che non ha paura di niente", ha scritto Manca e proprio a queste parole sembra essere rivolto il commento "Forza e coraggio" di Rodriguez.

A questi indizi si aggiunge anche la mancanza di Lorenzoni al weekend in famiglia. Elio nell'ultimo periodo è sempre stato insieme a Rodriguez e alla sua famiglia, lui ha viaggiato fino in Argentina per vedere la terra natia della compagna. Che sia successo qualcosa dopo quel viaggio? Che i due abbiano fatto un passo indietro? E le nozze? Saranno saltate oppure no? In questo momento di vita-verità Belen non ha avuto alcun problema a parlare dei tradimenti di Stefano De Martino o dei rapporti conflittuali con Antonino Spinalbese... Chissà, dunque, quando romperà il silenzio su Lorenzoni.