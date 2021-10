Bianca Atzei torna in tv dopo il dramma dell'aborto: "L'ultima ecografia è diventata una tragedia"

E' un periodo difficile per Bianca Atzei, che ha da poco perso il bambino che aspettava dal compagno Stefano Corti. La cantante, ospite sabato 23 ottobre a Verissimo, ne parla per la prima volta in tv: "Ho sempre desiderato avere una famiglia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. E' stata una procedura intensa - spiega - ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice". E aggiunge: "Dopo l'interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo".

Da tempo la coppia provava ad avere un figlio, tanto da sottoporsi a tutte le terapie necessarie per averne uno. Ed è proprio da questo dolore che nasce l'intenzione di accendere i riflettori su un tema sempre troppo poco trattato dai media. Nel salotto di Silvia Toffanin la cantante, visibilmente commossa, confessa: "L'ho raccontato pubblicamente perché avevo bisogno di sfogarmi per superare questo dolore e questa rabbia. Ho capito che non solo sola. Ci sono tantissime donne che vivono questa sofferenza e si sentono in colpa come mi sono sentita io - prosegue - e vorrei dare a loro coraggio. La speranza e il desiderio sono molto più forti della tristezza e della paura che si vivono".

Il sostegno del compagno

In un momento così difficile l'appoggio del compagno Stefano è stato fondamentale: "Mi ha dato tanta forza e coraggio. Lui si tiene tutto dentro e fa fatica a esternare i suoi sentimenti, ma ora che sono lucida, lo stimo tantissimo e sono felice di come mi abbia fatto sentire: amata e protetta". E conclude: "Questa cosa ci ha unito di più, abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori".

L'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca e Stefano fanno coppia dalla primavera del 2019. Dopo l'improvvisa fine della relazione con Max Biaggi, la cantante ha ritrovato il sorriso accanto all'inviato della Le Iene ed ex fidanzato di Veronica Ruggeri (anch'essa "iena" per la trasmissione di Italia Uno). A paparazzare Bianca e Stefano per la prima volta insieme è stato il settimanale 'Diva e Donna', che li immortalò a spasso per Milano. Da allora non hanno mai smesso di camminare l'uno al fianco dell'altra, anche per le strade più dure, come questa che li ha visti affrontare insieme un aborto.

Subito dopo la notizia dell'aborto, Stefano ha voluto far sentire tutto il suo supporto a Bianca pubblicando un video che immortala la compagna nel momento più bello, quello in cui gli rivela di essere incinta. Un video straziante, condiviso su Instagram, che ha come obiettivo quello di non far sentire sole tutte quelle coppie che si trovano a vivere la stessa situazione.