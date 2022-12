Flavio Briatore, ecco l'enorme tatuaggio dedicato al figlio: il video

Un grande falco e un anno, il 2010: questi i disegni scelti da Flavio Briatore per diventare tatuaggio impresso sul braccio come omaggio al figlio Nathan Falco, nato dodici anni fa, appunto, dall'amore per l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore ha mostrato il lavoro del tatuatore in un video pubblicato su Instagram dove migliaia di follower stanno esprimendo i loro pareri. C'è chi non gradisce, chi fa qualche appunto alla riuscita, ma anche chi ne apprezza idea e risultato come Heidi Klum, modella da cui Briatore ha avuto la prima figlia Leni.

Il gesto simboleggia il legame tra padre e figlio, descritto in un'intervista come un "predestinato che deve lavorare più degli altri. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna" ha detto del suo ragazzo: "Ma è una bella differenza. Cerco sempre di farglielo capire". Nei progetti futuri c'è anche la possibilità che Nathan frequenti un collegio. Il perché di questa scelta? "Quando avrà 14 anni, a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere". Intanto oggi, a soli 12 anni, Nathan è diventato l'amministratore di un'azienda che crea orsi miliardari, in Nft, che "danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro". Uno tra i Ceo più givani del mondo.