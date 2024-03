La regina Camilla diventa una Barbie: "Ringiovanita di 50 anni"

La regina Camilla non è riuscita a trattenere le risate quando le è stata regalata una bambola Barbie con le sue fattezze durante un ricevimento per la Giornata internazionale della donna a Buckingham Palace. "Tutti voi dovreste avere una Barbie" il commento della sovrana durante l'evento a cui ha partecipato anche l'attrice Helen Mirren in qualità di presidente dell'organizzazione Wow - Donne del mondo. La fondazione ha lanciato a ottobre il tour in autobus del Wow Girls Festival per tutto il Regno Unito e oggi, per la sua ultima tappa, è arrivato a Buckingham Palace. Prima dell'arrivo del team, a Wow Global è stato riferito di come la sovrana si sarebbe vestita, in modo da permettere all'organizzazione di vestire allo stesso modo la piccola Barbie che così ha avuto pure lei un abito blu e una mantella nera.

I designer hanno ricreato fedelmente la tipica acconciatura di Camilla e hanno aggiunto una spilla Wow Global alla sua mantella. Appena la bambola le è stata consegnata, la regina ha esclamato ridendo che era "geniale". "Grazie mille davvero - ha aggiunto - Mi hanno ringiovanita di circa 50 anni. Sono molto, molto grata. Grazie per averlo fatto, è meravigliosa".

Camilla è tornata ai suoi doveri reali dopo una pausa di qualche giorno dovuta ai tanti impegni del periodo assunti anche per sostituire il consorte Re Carlo in cura per il tumore. Intanto la famiglia reale si è chiusa nel più totale riserbo in merito alle polemiche sulla foto di Kate manipolata dalla stessa principessa, diffusa nel giorno della Festa della mamma e poi ritirata dalle agenzie di tutto il mondo.