Kate rompe il silenzio: "Sì, ho manipolato la mia foto". Cosa c'è dietro

La risposta della famiglia reale ai dubbi sulla foto giudicata "manipolata" dalle agenzie più importanti del mondo è arrivata. Stando al post diramato sui social, sarebbe stata la stessa Kate Middleton ad aver ritoccato l'immagine che la ritrae con i figli scattata dal marito e si è scusata per la "confusione".

"Come molti fotografi amatoriali, occasionalmente sperimento con l'editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano trascorso una felice festa della mamma" si legge nel post firmato con una C, iniziale del suo nome per esteso Catherine Elizabeth Middleton.

Dopo settimane di dubbi sull'effettivo stato di salute della principessa del Galles, lo scatto da mamma con i figli George, Charlotte e Louis il cui autore risulta essere William doveva arrivare per mettere a tacere le teorie complottistiche sorte durante questi mesi di silenzio da parte Kensington Palace sui motivi dell'intervento all'addome. Ma la decisione delle principali agenzie internazionali Ap, Reuters e Afp di ritirare l'immagine in questione a causa di una sospetta manipolazione ha sollevato tutta una polemiche sull'affidabilità della famiglia reale. Ora bisognerà aspettare per capire se davvero la colpa che si è presa la stessa Kate per "l'errore" basti a ricucire una "confusione" senza precedenti nella storia della royal family.