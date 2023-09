Camilla e Kate ai ferri corti, la principessa tuona: "Non sono Diana"

Non è tutto oro quello che luccica, soprattutto sulle teste coronate. La famiglia reale inglese non sembra stia attraversando bei momenti a palazzo, e stavolta il principe Harry e consorte - confinati nella loro villa di Montecito, in California - non c'entrano nulla. A quanto pare il testimone è passato all'altro fratello, il principe William, o meglio a sua moglie Kate.

Fonti vicine a Buckingham Palace parlano di rapporti molto tesi tra la moglie dell'erede al trono d'Inghilterra, madre dei suoi tre figli, e la regina Camilla, incoronata subito dopo re Carlo lo scorso maggio. Sembra che proprio l'incoronazione abbia segnato il punto di non ritorno tra Camilla e Kate, i cui rapporti erano già incrinati dalla morte della regina Elisabetta, che - pare - non avrebbe mai nascosto il suo debole per la nuora. "Loro due continuano a non andare d'accordo e questo dispiace molto a Carlo" riportano i tabloid inglesi, e ancora: "Kate avrebbe detto: 'Io non sono Diana e non si libererà di me'".

La situazione, dunque, sarebbe precipitata dopo la morte di Elisabetta II: "La faida riguarda più fattori - si legge su Radar On Line - pare infatti che la Parker Bowles abbia anche fatto delle richieste fastidiose sui genitori di Kate. Visto l'origine non nobile dei Middleton, la donna voleva che usassero l'ingresso della servitù quando visitavano Kensington Palace. Ma non è tutto: la sovrana avrebbe anche costretto Kate ad inchinarsi". Secondo un'altra fonte di palazzo "la sovrana non riesce a smettere di gongolare ed è determinata a rendere la vita di Kate un incubo". Tutti sanno che non vanno d'accordo, ma qualcuno spiffera altro: "Una richiesta che non è piaciuta a William e Kate è che la matrigna voleva che i suoi figli, Laura e Tom, ricevessero il cavalierato o altri onori, come si conviene ai discendenti della sovrana britannica. William e Kate si sono opposti, ma sentivano di avere poche possibilità di successo. Per il momento, Charles e la moglie hanno tutte le carte in mano per prendere queste decisioni". Si prospetta una stagione difficile a corte.