"Non mangia e non si lava da giorni", Cara Delevingne fuori controllo diventa virale su Tik Tok

C'è già chi la paragona, preoccupato, a Amy Whinehouse, chi chiede aiuto per lei, chi fatica a riconoscerla abituato a vederla sempre impeccabile sulle passerelle di alta moda e chi teme per la sua stessa vita dopo averla vista, totalmente fuori controllo e in stato confusionale, in un video che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo. Stiamo parlando di Cara Delevingne, la supermodella inglese, 30 anni e, alle spalle, e una lunga carriera nel mondo della moda e nel cinema, che, lo scorso 5 settembre, è stata ripresa nell'aeroporto di Los Angeles senza scarpe, con i capelli arruffati, sporca, incapace di controllare i movimenti del suo corpo e in un totale stato confusionale. Immagini che hanno allarmato tutti e che sono subito diventate virali su Tik Tok. Alla loro visione, infatti, in tantissimo hanno espresso una grande preoccupazione per le condizioni di salute mentale e fisica, evidentemente precarie, della modella.

L'episodio appena citato sarebbe avvenuto, come riporta il Sun, dopo che la Delevingne sarebbe stata fatta scendere dall'aereo privato di Jay-Z sul quale si trovava perché arrivata con due ore di ritardo e senza scarpe, con i calzini sporchi e un comportamento non proprio regolare, sembra, infatti, che la modella, secondo alcune fonti, fosse incapace di controllarsi e gestire perfino i più semplici movimenti del suo corpo.

"Stiamo aspettando un’altra Amy Winehouse o c'è qualcuno che si prenderà cura di questa ragazza?" scrive uno dei suoi numerosissimi followers sotto uno dei video diffusi sulla piattaforma social, "Povera ragazza", commenta, invece, qualcun altro e c'è anche chi riflette sul fatto che “I soldi non fanno la felicità”.

E non è tutto qui, sembra, infatti, che già prima di questo evento, durante il Festival Burning Man, l'evento che ha avuto luogo dal 28 agosto al 5 settembre a Black Rock City, in Nevada, Cara non si sia lavata per diversi giorni e non abbia neanche mangiato, se non a malapena.

Per ora le condizioni di salute di Cara sono ancora riservate ma sembra che la sua famiglia abbia intenzione di intervenire il prima possibile per aiutarla, si spera, non quando sarà troppo tardi.