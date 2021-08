Carlo Conti, vacanze formato famiglia: felice in barca con Francesca e Matteo

Ultimi scampoli di vacanza per Carlo Conti, che a settembre torna al timone di 'Tale e Quale Show'. Il conduttore, come ogni anno, sta trascorrendo l'estate a Castiglioncello, in Toscana, dove ha casa e ama rigenerarsi prima della nuova stagione televisiva. Insieme a lui la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo, di 7 anni, oltre a qualche piacevole incursione degli amici di sempre, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, con cui si diverte a organizzare spaghettate notturne e goliardiche scorribande con una 500 d'epoca.

Relax, spensieratezza e gite in barca, le vacanze formato famiglia di Conti vanno a gonfie vele. "Love is in the air" scrive il conduttore accanto alla foto con Francesca e Matteo, rigorosamente coperto in volto da una emoticon: baciati dal sole, i tre si godono gli ultimi giorni di riposo prima di tornare alla vita di tutti i giorni.

Le vacanze di Carlo Conti

L'amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro

Sposati dal 2012, Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono innamorati come il primo giorno. E' grazie a lei che il conduttore ha messo la testa a posto, come ha più volte raccontato: "Con Francesca ho scoperto il piacere di fare le cose insieme - ha spiegato tempo fa in un'intervista - Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie, anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa con il mio lavoro".