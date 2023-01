Carlo Verdone, la foto con la nuova fidanzata (ma qualcosa non torna)

Un nuovo amore allieta la vita di Carlo Verdone? Sì, stando alla foto con cui il settimanale Diva e Donna ha anticipato l'uscita del servizio domani in edicola. L'attore e regista 72enne, sempre molto riservato circa la sua vita sentimentale, avrebbe adesso una compagna, Corinna, con cui è stato immortalato durante una passeggiata in riva al mare in un atteggiamento che pare essere in procinto dello scambio di un bacio. Al momento nessun altro dettaglio è stato aggiunto sull'immagine che annuncia la novità sentimentale del regista, ma la foto è bastata per far sollevare qualche dubbio sull'effettiva autenticità dello scatto: "Io non ci credo, sembra un fotomontaggio" scrive qualcuno puntando l'attenzione sulla foto sgranata e sfocata nei contorni.

Non manca comunque chi si dice contento per la bella novità nella vita di Verdone che, dopo la moglie Gianna Scarpelli, madre dei suoi figli Giulia e Paolo, con cui è stato sposato dal 1980 al 1996, non ha mai presentato alcuna donna come fidanzata ufficiale.