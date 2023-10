Stella, la figlia di Frizzi, alla cena di classe con mamma Carlotta Mantovan: il look ispirato a Minni

"Io sono la sportiva, lei la showgirl. Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta, però ammetto che ha una predisposizione per lo spettacolo. È portata per il canto, il ballo e ha una fortissima empatia. Ora non vede l’ora che inizi e già so che mi bacchetterà alla grande. Lei è proprio sciolta, io... no", con queste parole Carlotta Mantovan ha descritto la figlia, Stella, in una recente intervista al Corriere della Sera. Che Stella abbia una predisposizione allo spettacolo non è una novità: spesso Antonella Clerici, grande amica sia di Frizzi che di Mantovan, ha raccontato di come la piccola sia la fotocopia del padre.

Stella aveva solo cinque anni quando ha dovuto dire addio al suo papà per colpa di un'emorragia cerebrale, oggi ha 10 anni e da Fabrizio, considerato uno dei migliori conduttori della tv, avrebbe preso la presenza scenica, l'empatia e anche la predisposizione artistica. Carlotta, come ha specificato, non sa cosa farà la bimba da grande ma lei la supporterà in ogni decisione.

Il settimanale Chi è riuscito a fotografare Carlotta e Stella all'uscita di un ristorante-pizzeria in occasione di una cena di classe. La giornalista, che negli ultimi cinque anni ha vissuto in Francia ma che adesso si metterà di nuovo in gioco partecipando a Ballando con le Stelle come ballerina, pubblica raramente le foto di Stella e per questo questi scatti sono particolarmente rari. Stella è già grandissima e la "predisposizione allo spettacolo" sembra evidente anche dalla scelta stilistica che fatto: sfoggia un look ispirato a Minni con scarpette nere con un piccolo tacco, gonna rossa a pois bianchi, maglietta bianca e poi un cerchietto con un fiocco rosso. Forse non è un caso che abbia scelto di vestirsi da Topolina: per il suo compleanno è stata portata dalla mamma a Disneyland, Carlotta e Fabrizio avevano promesso alla piccola che l'avrebbero portata nel parco divertimenti anche perché volevano che incontrasse lo Sceriffo Woody, protagonista del film di animazione di Toy Story a cui Fabrizio Frizzi prestò la sua voce per la versione italiana. Promessa che è stata mantenuta e che ha reso Stella molto felice.