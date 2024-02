Carlotta Mantovan ha un nuovo compagno a 6 anni dalla morte di Frizzi: le foto

Carlotta Mantovan è di nuovo serena e innamorata. A 6 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, dal quale ha avuto sua figlia Stella, la conduttrice è felice accanto a un uomo francese - di cui non si sa nulla, non essendo un personaggio noto - e con lui è pronta a scrivere un altro capitolo della sua vita.

Diva e Donna li ha fotografati a Maccarese - località di mare vicino Roma - prima mentre passeggiavano sulla spiaggia, poi a pranzo al sole. Con loro anche Stella, che oggi ha 11 anni e sembra avere un ottimo rapporto con il compagno della mamma. I loro sorrisi parlano chiaro e il forte legame che si è creato merita di uscire allo scoperto.

C'è voluto tempo per superare una perdita così importante, ma insieme madre e figlia sono andate avanti e adesso respirano a pieni polmoni una nuova felicità, senza mai dimenticare il loro Fabrizio. Lo scorso dicembre, dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan si era detta pronta a un nuovo amore: "Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile - aveva spiegato in un'intervista - Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all'amore".