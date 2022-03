La vita privata di Carmen Di Pietro: l'ex Giuseppe Iannoni, i figli e il caso "pensione" di Sandro Paternostro

La vita sentimentale di Carmen di Pietro, protagonista insieme al figlio Alessandro dell'Isola dei Famosi, è stata al centro dei pettegolezzi sin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo. Merito del matrimonio col giornalista Sandro Paternostro ma anche del legame col padre dei figli Giuseppe Iannoni, con cui però è finita da tempo. E siamo certi che nel corso del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, spunteranno ulteriori siparietti in merito al suo privato.

L'età, il lavoro (e la protesi al seno esplosa in volo)

Classe 1965, Carmen Di Pietro, nata a Potenza col nome di Carmela Tonto, è di professione una showgirl nota però principalmente per il ruolo di primo piano avuto per anni nella cronaca rosa. Trascorre l'infanzia in una famiglia di umili origini tra Bologna e Salerno: un periodo segnato dalla scomparsa della sorella minore, morta ad appena 3 anni.

Raggiunge la popolarità nei primi anni Novanta grazie alle sue partecipazioni televisive con Gianni Ippoliti. Poi show televisivi e teatrali. Infine, un caso che attirò su di lei l'attenzione mediatica: nel 1997, raccontò infatti che una delle protesi del seno le era esplosa in un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.

Marito e figli

La relazione più importante è stata quella con l'ex compagno Giuseppe Iannoni, a cui è stata legata fino al 2016 per 16 anni. E' grazie a lui che è diventata mamma: la prima volta all'età di 36 anni di Alessandro, con cui partecipa all'Isola, poi a 43 di Carmelina. Con lui sarebbe finita di comune accordo.

In merito ai figli, Carmen ha dichiarato: "Alessandro si chiama così per onorare Paternostro. Ogni tanto la più piccolina (la secondogenita Carmelina) mi chiede perché avevo sposato un uomo più grande, le rispondo che c’era l’amore".

Successivamente, si è parlato di una relazione con un personal trainer di nome Matteo Alessandroni che, però, in seguito ha negato tutto: "Per me era un flirt durato due mesi", ha assicurato.

L'ex marito Sandro Paternostro e il caso della pensione. Il patrimonio

Protagonista dei settimanali di gossip per anni, nel 1998 Carmen Di Pietro ha sposato Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra, dopo cinque anni di fidanzamento. Perché se ne parlò molto? Perché lui aveva 76 anni, mentre lei soltanto 33. Una relazione che non convinse mai i figli di lui: Roberto e Alessandra. E' rimasta vedova nel 2010.

La morte di Sandro Paternostro portò però ulteriore carne al fuoco dei pettegolezzi. Sì perché ancora oggi Carmen non si è voluta sposare per non perdere la cospicua pensione di reversibilità del defunto marito: ha dichiarato di "sentirsi sposata in eterno solo con Sandro Paternostro". "Non parlo mai al passato di lui. Casa mia è piena di sue foto", ha aggiunto di recente.

Il profilo Instagram e le poesie

Oltre 500mila i follower che la seguono sul suo account ufficiale Instagram @carmendipietroofficial, in cui pubblica perlopiù foto sexy e ritratti.