GF Vip, il racconto su Pamela Prati: “Così ho capito che Mark Caltagirone era un caso clinico”

Dagli anfratti del passato in cui pareva ormai essere sepolto, il caso del matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone torna ad affacciarsi come argomento di discussione tra i vip del GF. A rispolverare quello che le cronache ribattezzarono ‘Prati gate’ per l’assurdità di intrecci e bugie architettati da svariati personaggi è stata Cecilia Capriotti, new entry del reality che nelle scorse ore è stato teatro di un racconto che ha riguardato proprio la ex diva del Bagaglino e la complicata vicenda di cui fu protagonista nel 2019.

Cecilia Capriotti parla di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone

Parlando con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti ha raccontato di un incontro con Pamela Prati quando l’inesistenza del suo promesso sposo Mark Caltagirone era ormai assodata. “Io ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave quando io ci sono andata a parlare. Io ho comunque sempre avuto un rapporto con lei…”, ha rivelato: “Mi ha detto: ‘Te lo giuro Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista’. A quel punto ho pensato che stava in una fase che… quindi non so che dire. Noi eravamo sconvolti”.

A dire la sua anche Tommaso Zorzi: “Nessuno la salutava”, ha ricordato l’influencer parlando di Pamela Prati che, al momento, non ha commentato l’episodio raccontato dall’inquilina del reality.