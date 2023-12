Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno ancora insieme: il video

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono ufficialmente usciti allo scoperto. La loro relazione ormai non è più una novità, ma i due sono sempre stati attentissimi a non pubblicare sui social alcun contenuto che potesse in qualche modo dare ufficialità social alla loro storia. I settimanali quest'estate li hanno fotografati mentre si baciavano, abbracciavano e trascorrevano qualche giorno in vacanza alle isole Eolie, poi sui due più niente.

Alcuni sui social si sono anche domandati se la relazione fosse arrivata al capitolo fine, ma così non è anzi. A dare una risposta è stato proprio Cremonini condividendo un video sul suo profilo Instagram in cui è presente, anche se non visibilissima, Cardinaletti. I due, più Valentino Rossi, la compagna, Francesca Sofia Novello, e altri amici erano al concerto di Calucutta a Bologna, per la precisione all’Unipol Arena di Casalecchio.

"È davvero bello cantare le canzoni di Calcutta. C’è della bontà, della pura e profonda dolcezza. Una cosa molto preziosa per chi scrive canzoni e canta ad occhi chiusi. Forse per questo alle sue parole piace stare nude su bocche stupende e spalancate. Un bellissimo live. Grazie Edoardo. Complimenti alla band e a tutte le persone che ci lavorano. A presto!", ha scritto Cesare che subito dopo ha taggato Giorgia, Francesca e Valentino. Chissà, potrebbe essere il preludio di una tanto attesa foto di loro due insieme (non scattata dai paparazzi).