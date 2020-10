Chi è Alice Fabbrica, presunta amante di Andrea Zelletta del Gf Vip

Chi è Alice Fabbrica, presunta amante di Andrea Zelletta? Sarebbe proprio lei, influencer di professione, a minare la serenità del rapporto tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la sua fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta un anno fa proprio nel dating show di Canale 5. Il retroscena spunta oggi, mentre lui è recluso come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip e lei tuona a mezzo stampa: "Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Credo proprio che l'abbia tradita".

Il rapporto tra Alice Fabbrica ed Andrea Zelletta

Alice Fabbrica e Andrea Zelletta si sarebbero conosciuti 5 anni fa, quando lui non era ancora diventato popolare, a si sarebbero rincontrati di recente. "Altro che un comodino - dice la ragazza in riferimento al soprannome dato ad Andrea al Gf Vip - Andrea è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi".

E ancora: "Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato".

Chi è Alice Fabbrica, amante di Andrea Zelletta

Ma chi è precisamente Alice? Ignota - almeno fino ad oggi - al mondo dello spettacolo, si definisce 'Fashion & Travel influencer' e 'Volto TV', oltre che studentessa in scienze del turismo alla Università Iulm. Vanta oltre 240mila follower su Instagram. Bionda, occhi azzurri e prosperosa, tra le sue passioni ci sono certamente la moda e la palestra: i social pullulano infatti di scatti in cui la ragazza sfoggia i suoi curatissimi look a fasciare il corpo perfettamente scolpito. Curve che avrebbero fatto girare la testa proprio ad Andrea...

Non chi ti porta il sole, ma chi ti ricorda che già splendi. ☀️ #alicefabbrica #mare #estate #bikini

