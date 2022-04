Chi è Csaba dalla Zorza di "Cortesie per gli ospiti": dall'età al marito, dai figli alla carriera

Una delle scrittrici e foodblogger più influenti d?Italia, Csaba dalla Zorza è nota a tutti per le sue regole di bon ton, le sue mise en place e, in generale, per la sua naturale eleganza. Giudice di Cortesie per gli ospiti e Bake Off Italia ? Dolci in forno, è uno dei volti di punta di Real Time. Scopriamo quindi di più su Csaba, sulla sua vita lavorativa e privata.

Csaba dalla Zorza: età, lavoro e carriera

Csaba dalla Zorza nasce a Milano il 5 settembre 1970, in una famiglia di agricoltori molto unita. Si specializza giovanissima nel campo della comunicazione e in particolare dell?editoria periodica femminile, collaborando con Mondadori e Condè Nast.

Ben presto però la sua grande passione per la cucina la porta a studiare e diplomarsi come chef presso l?Académie Culinaire le Cordon Bleu, a Parigi. Di nuovo in Italia, Csaba inizia così a tenere i suoi primi programmi di cucina in TV, prima per Sky con In cucina con Csaba poi con Il mondo di Csaba su Alice. Nel 2012 ottiene i suoi primi cooking show su Real Time (Merry Chrismas e Summer Cooking con Csaba e La classe di Csaba) e nel 2017 è giudice a Cuochi e fiamme su LA7.

Dal 2018 inizia la sua avventura come conduttrice e giudice di Cortesie per gli ospiti, uno dei programmi più seguiti di Real Time. Qui Csaba diventa nota al grande pubblico, famosa per la sua spiccata sobrietà e i suoi consigli gastronomici e sull?arte del ricevere. Dal 2020 è giudice anche di Bake Off Italia ? Dolci in forno, in onda sempre su Real Time.

Oltre a essere una delle più note foodblogger, Csaba è anche chef e una grande scrittrice di cucina. Il Corriere della Sera la definirà la prima food writer italiana, ?l?unica davvero in grado di competere a livello internazionale?. Dal 2004 Csaba pubblicherà infatti più di una dozzina di libri e ricettari, registrando sempre ottimi numeri in termini di vendite.

A novembre 2022 uscirà il suo prossimo libro, ma il titolo è ancora top secret.

Csaba dalla Zorza: vita privata, dal marito Lorenzo Russo ai figli

Nonostante il nome di chiare origini straniere, Csaba dalla Zorza è italianissima: il padre è infatti un grande ammiratore del ciclista ungherese Csaba Szekerest, e sua figlia porta così un nome straniero maschile.

Dal 2009 Csaba è sposata con Lorenzo Russo, chirurgo milanese con cui avrà due figli: Edoardo e Ludovica. Nel 2021 i ragazzi parteciperanno ad alcuni episodi di The Modern Cook ? Con Csaba, in onda su Food Network.

Esperta di "buone maniere", a chi le domanda come fa ad essere sempre così composta, risponde: "Sono assolutamente imperfetta, troppo esigente, cocciuta e poco flessibile per molti aspetti. Ma anche generosa, fedele, onesta. E, nel mondo moderno, non so se queste ultime posso definirle qualità".

E' molto credente, come ha raccontato nel corso di un botta e risposta su Instagram con i suoi fan: "Io credo", ha confidato "La fede mi ha aiutata a superare le difficoltà incontrate nella mia vita. E mi aiuta ogni giorno a sentirmi grata per ciò che ho. Mi dà una chiave di lettura della vita".

