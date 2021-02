Tutti pazzi per Zendaya, diva sexy di Malcolm & Marie: dall'infanzia al successo, cosa c'è da sapere

Tutti gli occhi su Zendaya, la diva sexy di Malcom & Marie, tra gli ultimi film usciti su Netflix che sta riscuotendo grande successo. Occhi magnetici, lunghi capelli scuri e sensualità da vendere, Zendaya, il cui vero nome per esteso è Zendaya Maree Stoermer Coleman, è la protagonista della pellicola d'amore di Sam Levinson con John David Washington, figlio del più famoso Denzel. Ma chi è davvero? Dall'infanzia al successo, fino alla vita privata e al rapporto con i social, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla giovane attrice (e cantante, con la passione per la danza).

Zendaya e l'infanzia in Oklaoma: "Un luogo difficile, sono orgogliosa dei miei genitori"

Classe 1996, Zendaya è originaria di Oakland, in California, e sin da giovanissima ha mostrato velleità artistiche, tanto da lavorare in produzioni teatrali, preludio della fama raggiunta con la collaborazione con Disney Channel e con le pellicole Spider-Man: Homecoming ed Euphoria. Mix perfetto di culture, evidenti anche nella sua bellezza cosmopolita, suo padre è afroamericano, la sua mamma ha origini tedesche, scozzesi e irlandesi. suo padre è afroamericano, la sua mamma ha origini tedesche, scozzesi e irlandesi.

«Sono cresciuta a Oakland - ha raccontato in passato della sua infanzia - non la comunità più facile in cui vivere. Da un certo punto di vista è una zona meravigliosa, ricca di cultura, di storia, di attivismo: sono successe lì molte cose importanti nella musica e nella lotta per i diritti civili. Però, per lo stesso motivo, è un luogo difficile, oltre alla creatività c’è tanta violenza. Ma è da posti così che arrivano le persone migliori». I genitori sono persone semplici: «Sono entrambi insegnanti, hanno influenzato molto la mia crescita. Se non avessi fatto l’attrice avrei seguito la loro strada».

Il debutto come modella e cantante

Gli esordi nello showbiz avvengono nella musica: al suo attivo ha un album uscito nel 2013, che si chiama come lei e ha raggiunto un buon successo. Nel frattempo ha cominciato a lavorare come modella.

Tutti i film e le serie tv

La recitazione arriva con A tutto ritmo, serie televisiva in cui interpreta Rocky Blue. Quindi due film per la tv: Nemici per la pelle (2012) e A tutto ritmo – In Giappone (2012). Nel 2013 è una delle concorrenti del programma televisivo Dancing with the star dove si classifica seconda. Nota è anche la sua collaborazione con Disney Channel, per cui ha lavorato nella serie 'K. C. Agente segreto', andata in onda dal 2015 al 2018 dove era la protagonista Katrina Charlotte Cooper. Zendaya diventa poi Rue Bennett in Euphoria, serie televisiva creata e scritta da Sam Levinson per HBO, che le vale l'assegnazione del Premio Emmy.

Il cinema è arrivato per lei negli ultimi tre anni. Nel 2017, in Spider-Man: Homecoming, è Michelle "MJ" Jones compagna di scuola di Peter Parker e, nello stesso anno, recita in The Greatest Showman, film musicale con tra gli altri Hugh Jackman, Zac Efron e Michelle Williams. Due anni dopo tornerà in MJ in Spider-Man: far from Home. Il successo mondiale arriva poi con Malcolm & Marie, girato completamente in bianco e nero, per Netflix.

I social

Giovane stella della recitazione, è molto seguita sui social e in particolare su Instagram, dove conta oltre 86 milioni di follower: "Tengo molto al mio Instagram, quindi nessun altro ha l’accesso a parte me", ha raccontato di recente, sfatando il mito di una gestione terza. "Ero più attiva quando ero più piccola ma ora le cose sono cambiate: a volte sento che mi mette ansia, e inizio a pensare che sto troppo al telefono troppo. I miei fan mi conoscono e sono molto comprensivi: capiscono che sono un essere umano e vogliono che io abbia una vita felice al di là dei social media".

Zendaya, chi è il fidanzato?

Poco è dato sapere del suo privato. Zendaya è stata fidanzata per diversi anni con un uomo misterioso a cui ha detto addio nel 2016 dopo quattro anni di relazione. Poi le è stato legato il nome di Tom Holland, conosciuto sul set di Spider Man, ma i due hanno smentito ogni relazione parlando di una semplice amicizia. Mai confermato anche il rapporto con il collega Jacob Elordi: i due più volte erano stati pizzicati insieme. Di sé e del suo privato, l'attrice racconta: "Sono contenta di avere un carattere dolce. In più non mi piace uscire di sera, e questo mi tiene lontana dai guai".

I progetti futuri

E i progetti futuri? Uno è Dune per la regia di Denis Villeneuve, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo cult di Frank Herbert. Il film dovrebbe essere distribuito a partire dal primo ottobre 2021.