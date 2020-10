Come Fedez ha annunciato che Chiara Ferragni è incinta

Cicogna in volo per Chiara Ferragni e Fedez che, a due anni e mezzo dalla nascita di Leone, si preparano ad allargare alla famiglia da subito immaginata con un fratellino o una sorellina accanto all’adorato primogenito.Dopo le innumerevoli indiscrezioni dei mesi scorsi, l’annuncio della seconda gravidanza è arrivato ufficialmente oggi, 1° ottobre 2020, dall’account Instagram dell’influencer che ha lasciato a Leo il compito di mostrare agli oltre 21 milioni di follower l’ecografia del bebè: “La nostra famiglia sta crescendo. Leo diventerà fratello maggiore”, è il messaggio a corredo della tenera foto, presa d’assalto dagli auguri dei fan contentissimi per una notizia che in tanti aspettavano da tempo. Alla felicità così condivisa sui social non poteva certo mancare la reazione di Fedez che, se al post Instagram di Chiara Ferragni ha commentato con un ironico “Ma io non sapevo nulla…”, dal suo account ha diffuso un video che annuncia a modo suo, in maniera davvero fuori dal comune, la seconda gravidanza della moglie.

Chiara Ferragni incinta, il video di Fedez fa il pieno di like

Poco dopo l’annuncio ‘ufficiale’ della gravidanza di Chiara Ferragni, Fedez ha condiviso sui social la gioia di aver realizzato il desiderio che mesi fa aveva anticipato ai follower, ovvero annunciare l’arrivo di un secondo figlio per voce del cantante e produttore musicale Dj Khaled.

“Quando avremo il secondo figlio lo annuncerò così!”, afferma il rapper in un vecchio filmato riproposto oggi per l’occasione: “Quando Dj Khaled fa un pezzo dice sempre ‘Another one’. Ecco vorrei fare un video in cui dice ‘Another one’…”. Detto fatto: alla fine del filmato che mostra la coppia e lo scarso entusiasmo di Chiara per il modo di comunicare il lieto evento, ecco comparire il primo piano di Dj Khaled che, guardando l’obiettivo, pronuncia le fatidiche parole: “Chiara, Another one!”.

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio: sarà un maschio o una femmina?

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla gravidanza di Chiara Ferragni, ma è lecito pensare che la l’influencer abbia superato il terzo mese di gravidanza che, di norma, è considerato quello più delicato per la futura mamma. Se per Leone è in arrivo una sorellina o un fratellino non è ancora dato sapere, ma visto il rapporto quasi simbiotico con i follower, di certo sarà lei stessa a dare la notizia insieme al marito con cui, proprio il 1° ottobre di tre anni fa, iniziò una storia d’amore destinata a conquistare milioni di fan.