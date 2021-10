Chiara Ferragni, il video con Leone che la saluta all'aeroporto è irresistibile

Per una mamma anche poche ore senza il figlio possono sembrare un'eternità, quando poi diventano giorni la mancanza si fa sentire forte. Chiara Ferragni, che ha ricominciato a viaggiare in tutto il mondo per i suoi impegni di lavoro, deve riabituarsi a stare lontana dalla famiglia quando capita. E deve abituarsi anche Leone, mentre Vittoria, di appena 6 mesi, ha ancora un po' di tempo prima di capire l'importante figura della mamma.

L'imprenditrice digitale ha trascorso qualche giorno a Londra per la presentazione della sua collezione di abbigliamento da Harrods. Su Instagram aveva già pubblicato una carrellata di foto di famiglia, appena arrivata nella City, perché "guardarle è l'unico modo per sentirne meno la mancanza", ma l'ultimo video postato è irresistibile. Appena rientrata a Milano, ad attenderla all'aeroporto c'erano entrambi i figli, accompagnati da persone dello staff: Leone le è corso subito incontro per abbracciarla e poi ecco un bel sorriso di Vittoria, in braccio alla tata. Una bellissima sorpresa per Chiara, che non trattiene l'emozione. "La parte migliore dei miei viaggi di lavoro" scrive, mentre si gusta il 'bentornata' più bello che c'è.