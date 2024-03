Chiara Ferragni mamma single: il weekend sola con i bambini (e la sera a letto)

"Weekend con i miei amori" scrive Chiara Ferragni su Instagram, accanto alle foto scattate questo fine settimana con i figli Leone e Vittoria. L'imprenditrice digitale ha trascorso queste giornate in famiglia, tra un bel pranzo in campagna e una passeggiata in fattoria.

Inseparabile dai figli, si è divertita con loro a coccolare conigli e ad andare sul pony. Insieme a lei la mamma Marina, che non la lascia mai sola in questo periodo difficile. Domenica sera, invece, tutti a giocare in casa con i costumi di Toy Story prima di andare a letto. In camera Chiara è sola, come mostra in una delle storie Instagram, sicuramente la più malinconica del weekend. Fedez - che in questi giorni è a Londra in vacanza - è quasi un mese ormai che vive in un altro appartamento e il rapporto con la moglie sembra irrecuperabile.

Si sentono per i figli e provano a far pesare il meno possibile su di loro questa separazione, anche se per alcune cose è impossibile. I momenti trascorsi tutti e 4 insieme sono un ricordo. Adesso sono due genitori single.