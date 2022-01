Chiara Ferragni negativa al coronavirus, Fedez ancora positivo

Chiara Ferragni è negativa al coronavirus. L'influencer e imprenditrice digitale ha annunciato ai suoi follower in una storia su Instagram di aver avuto la conferma dal tampone molecolare, dopo diversi tamponi rapidi effettuati nei giorni scorsi. "Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, effettivamente anche da tampone ufficiale risulto negativa", ha raccontato Chiara Ferragni. Il marito Fedez invece è ancora negativo ma, spera l'influencer, "speriamo possa negativizzarsi anche lui presto".

Poco dopo l'annuncio, Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie con la figlia Vittoria. "Primo selfie senza la mascherina perché sono negativa", ha scritto in inglese, accompagnando il messaggio con l'emoticon di un cuore.

Chiara Ferragni e Fedez e la quarantena con i piccoli Leone e Vittoria

Finora Chiara Ferragni e il marito hanno gestito da soli la quarantena insieme ai piccoli Leone e Vittoria (risultati sempre negativi finora). Entrambi hanno sempre indossato la mascherina Ffp2 in casa e hanno consumato i pasti separati, in camera dal letto, per essere sicuri di non infettare i bambini.

Fedez nei giorni scorsi ha annunciato di aver iniziato ad avvertire i primi sintomi, dopo essere stato fino a quel momento asintomatico insieme alla moglie. Proprio durante la cena di Capodanno, consumata in camera da letto lontano dai dai bambini, Fedez aveva rivelato di non sentire più né gli odori né i sapori.