Chiara Nasti incinta del secondo figlio, l'hater: "Sale l'assegno di mantenimento". Lei sbotta

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni aspettano il secondo figlio. Ad annunciarlo è stato ieri sera il calciatore della Lazio dopo un gol contro la Roma nel derby di Coppa Italia. Occasione migliore non poteva esserci, e così, pallone sotto la maglia e pollice in bocca, ha confermato le voci sulla nuova gravidanza in famiglia che giravano già da qualche giorno.

Subito dopo anche l'influencer ha dato la bella notizia ai follower, pubblicando una foto dell'esultanza del marito: "Ti amo papi! Baby 2 in arrivo. Non vediamo l'ora". Tanti i commenti pieni di affetto, ma non sono mancati quelli più beceri. Una cattiveria gratuita che davanti a una notizia del genere non dovrebbe esistere, eppure spesso i social ci hanno abituato anche a questo, soprattutto sui profili di determinati personaggi.

"Sale l'ammontare di un ipotetico assegno di mantenimanto, evvai!" ha scritto un hater e Chiara Nasti non ha preferito ignorarlo, ma gli ha risposto senza mezzi termini: "Che vergogna con questi commenti! Ci amiamo, vogliamo dare un fratellino o sorellina a nostro figlio, perché solo pensarle cose così? La brutta figura la fate voi perché noi siamo felicissimi".