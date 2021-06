Chiara Nasti gioca a centrocampo: flirt in corso con Mattia Zaccagni?

Amori in corso tra l'influencer Chiara Nasti e il centrocampista del Verona Mattia Zaccagni? Questo è quello che emerge dalle ultime indiscrezioni che girano sui social in merito alla napoletana con quasi 2 milioni di followers. Galeotta sarebbe stata la spiaggia di Ibiza dove i due si sono incontrati.

Da lì la condivisione di alcune stories su Instagram che avrebbero acceso il gossip.

Non sarebbe la prima volta con un calciatore per la influencer che in passato si era già avvicinata a Nicolò Zaniolo.