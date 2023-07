Chiara Nasti, viaggio di nozze senza figlio: la risposta a chi le chiede se ha sensi di colpa

Una luna di miele solo marito e moglie. Per molti una decisione giusta, per altri qualcosa da evitare. La scelta di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di andare in viaggio di nozze negli Stati Uniti senza il figlio Thiago, che ha 7 mesi ed è rimasto a casa con i nonni, ha sollevato come al solito polemiche.

Appena tornata a Roma, l'influencer ha risposto sui social alle domande di alcuni follower, senza tralasciare quella di chi gli ha chiesto se si è sentita in colpa per aver lasciato suo figlio tutti quei giorni: "In colpa proprio no, assolutamente, anche perché era in mani molto sicure. Era con mia mamma e mia sorella - ha spiegato -, con la mia famiglia insomma, quindi ero tranquilla su quello".

La mancanza però è stata enorme: "Mi è mancato tantissimo e credo che non farò più un viaggio così lungo senza di lui, magari, un weekend con mio marito sì, assolutamente, anche perché credo che sia una cosa necessaria, altrimenti si perde quella cosa che ci deve essere nella coppia. Però, sì, ci è mancato molto. Comunque, in colpa no, è un bambino molto sereno e non ne ha risentito". Per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni inizia un nuovo capitolo, da marito e moglie, e non è detto che a breve non vorranno allargare la famiglia. Del resto non c'è più un matrimonio da organizzare - e che gli ha tolto molto tempo alla quotidianità -, quindi possono dedicarsi a un futuro fratellino, o sorellina, per Thiago.