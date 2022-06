Chris Martin, concerto a sorpresa in un pub (mentre beve una birra con Dakota Johnson)

Chris Martin fa una bella sorpresa ai clienti di un locale, in un piccolo paesino nei pressi di Bath, Hinton Counterhouse improvvisando un concertino al pianoforte per pochi fortunati che, casualmente, si trovavano nel pub The Stag Inn. Di ritorno dalla sua esibizione al Festival di Glastonbury, il frontman dei Coldplay si è fermato nel piccolo paese per una pausa in compagnia della sua dolce metà, l'attrice Dakota Johnson che presto debutterà su Netfix come protagonista del film Persuasione, e, dopo aver bevuto una birra, si siete al pianoforte del locale e delizia la coppia seduta affianco a lui e la Johnson, con una versione intima e speciale delle sue canzoni più famose.

Non ci è voluto molto affinché tutti i clienti del pub riconoscessero le due star filmando l'esibizione di Chris che, in poco tempo, è diventata virale sui social.

Nel video, Chris Martin è intento nel cantare uno dei suoi più grandi successi. Sky Full of Stars, tratto dall'album Ghost Stories del 2014.

"Non riesco a credere che stia davvero succedendo" ha commentato il titolare del pub che ha filmato tutto e ha commentato l'accaduto come un evento "incredibile".

Can’t believe this is happening. Chris Martin from @coldplay is sitting in our pub (The Stag Inn) in Hinton Charterhouse, Bath. #Coldplay pic.twitter.com/QzmKioqLK7 — allene (@allyxparkin) June 26, 2022

Chris Martin e Dakota Johnson, la storia del loro amore

Il cantante dei Coldplay Chris Martin e l'attrice Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson e nota al pubblico per il ruolo di Anastasia in 50 sfumature di grigio, stanno insieme ormai da anni. Il gossip sulla loro relazione è iniziato nel 2017, a un anno dal divorzio tra Martin e Gwinet Paltrow, e da allora i due si sono spesso mostrati insieme se pur restando sempre molto riservati sulla loro vita privata e il loro amore che, ormai, va avanti a gonfie vele già da un po'. Lei 33enne, lui 45 anni, l'attrice e il cantante fanno coppia fissa da cinque anni e lui le ha anche dedicato uno dei suoi ultimi brani, la romanticissima My Universe. I due vivono insieme a Malibù e amano vivere la loro relazione nel privato e, come ha rivelato l'attrice in una rara intervista dove ha parlato della sua dolce metà, adorano passare i venerdì sera sul divano.