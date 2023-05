Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati: lei svela tutto

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati. Da settimane giravano voci su una pesante crisi, arrivata a causa di un "terzo incomodo", un attore fidanzatissimo - pare - di cui però non è mai stata svelata l'identità. A confermare i rumors, adesso, è proprio la modella.

Ospite dello Zoo di 105, l'ex Miss Mondo Italia - reduce dalla breve esperienza all'Isola dei Famosi, dove è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio - ha risposto senza mezzi termini alla domanda del conduttore: "Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata". "No" ha detto. In studio allora incalzano: "È la prima volta che dici che non sei più fidanzata? È uno scoop per lo Zoo?". "Sì - insiste Claudia Motta - è uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito".

In effetti dal ritorno dall'Isola dei Famosi non è ben chiaro se i due si siano mai visti oppure no, sta di fatto che adesso le loro strade si sono definitivamente allontanate. Giorni fa c'era stato quello che in molti hanno considerato un botta e risposta a distanza, in codice. Rugiati aveva pubblicato una storia su Instagram con l'eloquente emoji di disgusto vicino a quella di un angioletto. Poco dopo era arrivata la storia di Claudia Motta: "Ho sentito oceani di parole - c'era scritto - Mari di discorsi... Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti". Da allora il silenzio, fino ad oggi.