Le foto del compleanno (casalingo) di Costanza Caracciolo con dedica di Bobo Vieri

Trentuno anni e una vita densa di soddisfazioni. Impossibile non festeggiare un compleanno così importante per Costanza Caracciolo, che ieri ha compiuto 31 anni circondata dall'amore del marito Bobo Vieri e delle figlie Isabel e Stella e dei tantissimi follower (circa un milione solo su Instagram).

In tempi di pandemia festeggiare è più complicato del solito ma basta poco per essere sereni quando la vita regala l'affetto dei propri cari. E così Coco ha organizzato una festicciola 'casalinga' insieme a Bobo e le sue piccoline: una torta decorata di fiori di zuccheri, fiori e palloncini rosa tutt'intorno. "La mia piccola Isabel invece dormiva (beata lei)", scherza con i fan.

Poi un ringraziamento ai tanti sostenitori: "Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando, siamo sempre di più e questa cosa m’inorgoglisce moltissimo.. Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in particolar modo oggi che è il mio compleanno. Nonostante questo brutto periodaccio vi sento tutti super vicini!!! Grazie a tutta la mia big family e tutti voi amici veri e virtuali!".

Influencer da un milione di follower, l'ex velina vive un momento sereno anche dal punto di vista privato. Con Bobo si conoscono da nove anni, ma solo di recente è scoppiato l'amore. E, con esso, sono arrivate due splendide bambine: la prima, Stella, è nata nel novembre del 2018, qualche tempo dopo l'aborto di cui fu vittima la showgirl, poi è toccato ad Isabel, venuta al mondo a marzo, in pieno lockdown. Il matrimonio, invece, è stato celebrato in gran segreto nella primavera del 2019.