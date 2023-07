Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme a Verona: le polemiche sui social

Una relazione fatta di alti e bassi è quella che caratterizza la coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ex concorrenti dell'ultimo Grande Fratello Vip che solo qualche giorno fa avevano annunciato per l'ennesima volta di essersi lasciati ufficialmente. Ora però scopriamo che i due stanno passando un weekend a Verona insieme, nello stesso paradiso con piscina, e lo vediamo tramite Instagram Stories pubblicate da entrambi i diretti interessati sui loro account social ufficiali. L'esperto di gossip e "investigatore social" Alessandro Rosica ha rivelato il suo punto di vista sulla questione via Instagram e alcuni utenti lo hanno seguto a ruota, svelando il loro pensiero sulla storia d'amore più tormentata degli ultimi mesi.

È ritorno di fiamma per gli Oriele

I due ex gieffini quindi hanno deciso di condividere con i fan immagini di uno stesso luogo: Daniele ha postato su Instagram un breve video che mostra l’interno di una struttura situata a Verona, mentre Oriana ha pubblicato un altro filmato che ritrae uno sfondo simile a quello dell'ex fidanzato. La vera conferma è arrivata in un secondo momento, quando la modella venezuelana ha lanciato un'altra storia su Instagram - li vediamo baciarsi su un materassino gonfiabile nella piscina dell'hotel e sorridere - la cui didascalia riporta le seguenti parole: "Sì, dopo questi giorni separati, e adesso che siamo tornati insieme, ammettiamo che siamo i più cogl**ni, ma dovete volerci bene così ahahah".

Entrambi i primi video dei Vipponi sono stati diffusi via social, sempre sul social delle immagini, da Alessandro Rosica, il quale ha commentato: “Oriana e Daniele, dopo essersi scambiati le peggiori offese e minacce, sono di nuovo insieme. Per me hanno perso ogni tipo di credibilità e coerenza. Sempre più ovvio che i due stiano sfruttando il fandom al fine di guadagnarci sempre di più”. Secondo quanto riportato dall'investigatore social, inoltre gli Oriele, grazie a Twitch e sponsor vari, avrebbero un ritorno economico mensile di oltre 30mila euro.

Le polemiche degli utenti

Dopo tali dichiarazioni, gli utenti social si sono fatti sentire: c'è chi afferma che i due "per i soldi venderebbero le loro madri", ribadendo quindi che la mania di lasciarsi per poi condividere il proprio pensiero tramite Instagram sia un modo per guadagnare soldi facilmente, e chi sostiene che tutto ciò sia volto a ottenere maggiore visibilità come coppia. "Sono scaduti, dimostrano solo la pochezza delle persone che sono, dimostrano solo, quanto il rispetto non valga più. Ci si può offendere, insultare, eppure si torna sempre. Ridicoli", ha scritto un altro utente. Per altre persone, probabilmente accanite fan degli Oriele, le divergenze tra i due sarebbero da attribuire a questioni caratteriali.

