Eleonora Giorgi diventa nonna: "Neanche una telefonata da Massimo Ciavarro"

Ognuno reagisce alle belle notizie come vuole. C'è chi, come Eleonora Giorgi, festeggia esultando via social. E poi c'è chi, come l'ex compagno Massimo Ciavarro, decide di godersi il bel momento nel silenzio. E' quanto avvenuto ad esempio in questi giorni, quando Eleonora e Massimo hanno scoperto che diventeranno nonni per la prima volta (grazie all'amore del figlio Paolo per l'influencer Clizia Incorvaia, ndr) ma... non si sono fatti ancora una telefonata. A rivelare il retroscena è la stessa attrice romana, che però confida di non serbare rancore nei confronti di quel "burbero" del suo ex.

Neanche una telefonata da Massimo Ciavarro

La notizia è arrivata nei giorni scorsi: Paolo Ciavarro, erede dell'amata (ex) coppia di attori, aspetta il primo bebè dalla sua Clizia, influencer conosciuta l'anno scorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Come hanno reagito in casa? A rivelarlo è Eleonora: "Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni - dice la 67enne al settimanale Diva e Donna - Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo".

"Ho scoperto di diventare nonna con un messaggio"

Tutto il contrario di quanto fatto da Eleonora, insomma, che ha condiviso tutta la sua gioia via social non appena la notizia è diventata di dominio pubblico. "Pare che diventerò nonna, che bello", ha scritto. Giorgi ha poi confidato di aver saputo dell'arrivo della cicogna attraverso un messaggio ricevuto sul telefono: una foto dell'ecografia, precisamente. Ovviamente, non vede l’ora di conoscere il suo primo nipotino, che nascerà a febbraio. "Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me", ammette.

Proprio per amore del nipotino, Eleonora è tornata a vivere a Roma, dopo che nei mesi scorsi aveva lasciato la Capitale per trasferirsi in montagna.

Ciavarro e la casa svaligiata in piena estate

Quanto a Ciavarro, invece, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sull’arrivo del suo primo nipotino. Va precisato che questo non è certo un periodo facile per lui: durante le vacanze estive la sua casa romana è stata completamente svaligiata da una banda di malviventi. L'arrivo del primo nipote può essere la notizia giusta per fargli ritrovare il sorriso.