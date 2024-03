Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco compie 14 anni: la foto amarcord con Flavio Briatore è bellissima

Oggi, 18 marzo, Nathan Falco Briatore compie 14 anni. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore oggi soffierà sulle candeline e per festeggiarlo la madre ha condiviso bellissime foto del suo bimbo, ormai adolescente, da piccolo. Immagini che scaldano il cuore in particolare quella in cui lui, nato da poco, è stretto tra le braccia del padre con Elisabetta vicino a loro e che con la mano sfiora il viso del figlio. Un ritratto di famiglia che in realtà non si discosta poi molto dalla loro condizione attuale: nonostante il divorzio Flavio ed Elisabetta sono amici e condividono quotidianità e vacanze insieme.

A corredo degli scatti una didascalia dolce nella quale la presentatrice ha esternato tutto il suo amore per il figlio: "Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te. Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. Ti amo Nathan".

Il collegio svizzero

Lo scorso anno Gregoraci e Nathan sono volati in Svizzera per visitare un esclusivo, e costosissimo, collegio. Al momento non sono state date conferme, ma la visita conoscitiva dell'offerta formativa e di tutto ciò che la struttura offre sarebbe finalizzata al trasferimento di Nathan. Lì Briatore dovrebbe iniziare un nuovo percorso scolastico proprio come vorrebbe il padre. Se Nathan opterà per il "sì" il trasloco del 14enne potrebbe avvenire già quest'anno.