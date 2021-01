Il racconto del paparazzo sulla love story (segreta) tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini

Ma insomma questa storia tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini c'è stata davvero o è pura fantasia? Giorno dopo giorno si aggiungono dettagli un presunta flirt tra la conduttrice e l'ex calciatore. Dettagli che hanno cominciato a circolare da quando entrambi si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip, circa un mese fa, e lei si è premurata di dirgli all'orecchio "attento a quello che dici".

Il racconto del paparazzo

A sostenere che tra i due in passato ci sia stato un flirt è oggi uno dei paparazzi più noti, ovvero Maurizio Sorge, sempre informatissimo sui retroscena di vita privata dei personaggi di spettacolo. "Noi paparazzi di Roma ne sappiamo tanto di questa storia - ha raccontato - Via Frattina, ristoranti dove sono stati beccati.. Come mai hanno messo Stefano nella casa, chi volevano mettere in difficoltà?". Ricordiamo che i due lavorarono insieme nel programma ‘Buona Domenica’, vecchio varietà del pomeriggio di Canale 5, dal 2006 al 2008.

Tutti gli indizi di una storia tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini

Di recente infatti Bettarini ha accusato gli autori del Grande Fratello Vip di averlo escluso dal gioco non tanto per la presunta bestemia che avrebbe pronunciato ("che in realtà era semplicemente un intercalare toscano", si difende oggi lui) quanto invece per metterlo a tacere sulla storia avuta con una donna presente all'interno del gioco. Bettarini non ha mai fatto il nome della diretta interessata, ma è facile fare ipotesi. La più accreditata è senza dubbio Elisabetta Gregoraci. Il motivo? Subito dopo l'ingresso dell'uomo, appunto, la showgirl calabrese gli si è avvicinata dicendo a bassa voce "attento a quello che dici", lasciando intendere di segreti mai rivelati al pubblico. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha detto all'epoca che Gregoraci "era preoccupata" dell'ingresso dell'ex di Simona Ventura.

Un'altra testimonianza sul tema arriva da Stefano Picchi, cantante italiano, che al settimanale Oggi ha raccontato: "Stefano Bettarini era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio".

Chi invece ha sempre mantenuto il silenzio sulla questione è proprio Elisabetta, oggi ufficialmente single ma ancora molto vicina (solo in amicizia?) all'ex marito Flavio Briatore.