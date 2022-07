"Se ho litigato con Elodie? Ecco la verità": Anna Pettinelli pubblica l'audio privato

Elodie e Anna Pettinelli hanno litigato? L'interrogativo si è diffuso sui social dopo il vivace botta e risposta intercorso tra la cantante e la speaker radiofonica sul palco di RDS Summer Festival di Ostia, dove le battute scambiate sono state interpretate come segnali di una certa tensione. La situazione, tuttavia, non è quella che sembra: ci ha pensato Anna Pettinelli, infatti, a chiarire il malinteso dando prova degli ottimi rapporti con l'amica che è stata mittente di un audio Whatsapp pubblicato tra le storie Instagram.

La presunta lite tra Elodie e Anna Pettinelli

Come si diceva, tutto è nato quando qualcuno del pubblico dell'evento RDS Summer Festival ha chiesto a gran voce a Elodie di eseguire il brano Niente canzoni d’amore. La cantante non ha subito colto la richiesta e così è intervenuta Anna Pettinelli che, in veste di presentatrice, con il suo fare molto schietto ha scandito: "Niente canzoni d’amore". Pronta la battuta di Elodie: "Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me" è stato il commento che ha suscitato la reazione apparentemente spazientita di Anna. "Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?" ha aggiunto allora Elodie; "Un attimo che capisce… Un attimo che capisce" è stato allora il verso che ne è seguito, come si vede e si sente nel video seguente.

anna pettinelli ora che sei libera vai al gf vip ti prego pic.twitter.com/D8Xhxf66Yt — poliedrico (@salvatrash1) July 2, 2022

Ma a qualche ora dalla circolazione del video che ha fatto immaginare una certa tensione tra le due, ecco che Anna Pettinelli ha pubblicato su Instagram un vocale di Elodie: "Annarè, ma come fanno a nun capi' che siamo du romane veraci che se vonno bene?! Dimmelo te" si sente dire dalla cantante nella nota audio, accompagnata dalla didascalia "C'è chi dice che io e Elodie abbiamo litigato. Questa è la verità" e da un cuore che chiarisce ogni dubbio su una lite che non c'è mai stata.

(Di seguito l'audio pubblicato da Anna Pettinelli)