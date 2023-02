Gelo tra Elodie e Emma, il retroscena a Sanremo

Entrambe hanno calcato il palco sanremese: una come ospite l'altra come concorrente. Emma e Elodie, non solo delle cantanti di grande successo ma anche amiche. Le due sono state molto legate da una profonda amicizia che le aveva portate, oltre che a collaborare nella loro professione, anche a vivere insieme. Poi la rottura, Elodie che racconta quanto è "stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate" e poi la certezza di averla "delusa" perché "quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola".

Le due hanno continuato ad avere un bel rapporto anche se Elodie, in una intervista del 2022, ammise che lei aveva un suo "modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita". Ma secondo quanto ha raccontato il settimanale Chi, dietro il palco dell'Ariston tra le due non è andata benissimo. Le due "hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie". Segnali abbastanza significativi per due artiste che hanno condiviso molto, forse c'è di più di quanto non abbiano mai raccontato.