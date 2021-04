Enrico Brignano e Flora Canto svelano il nome del bebè in arrivo (lui voleva chiamarlo Flavio o Saturnino)

Nascerà in estate il secondo figlio di Enrico Brignano e Flora Canto. Dopo Martina, la primogenita che oggi ha 4 anni, la coppia aspetta un maschietto e al settimanale Confidenze svela il nome.

Flora, al sesto mese di gravidanza, fa sapere: "Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d'accordo sul nome, si chiamerà Niccolò". La scelta non è stata semplice rivela l'attore: "Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi, chissà perché".

Insieme dal 2014, Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti anche a fare il grande passo, ma dopo la pandemia. Sono anni che l'attrice aspetta di sposare il compagno e vuole festeggiare come si deve, senza mascherine e distanziamento. Del loro grande amore ricorda gli inizi come fosse ieri: "Enrico non è il tipo che ti regala diamanti - racconta - Mi portava sacchetti di frutta fresca (sapeva che mi piace e se ne intende, visto che i suoi avevano un negozio di ortaggi). E uno dei primi doni è stato una cassetta degli attrezzi. Poi, davanti alla mia faccia perplessa ha detto: 'Vivi da sola, può esserti molto utile'. Veniva con me a fare la spesa, insomma era una persona normale, non uno che si atteggiava a protagonista del ‘magico mondo degli artisti'". Lui, invece, è rimasto folgorato dalla sua ironia: "Mi sono innamorato perché Flo è una delle donne più divertenti che abbia mai conosciuto - spiega l'attore romano - Fa ridere anche quando non vorrebbe e l'ho trovata irresistibile".