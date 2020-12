Enrico Mentana in versione papà: il video dello scherzo con la figlia

E' raro che Enrico Mentana si mostri in versione familiare. Per questo fa notizia un video, pubblicato su Instagram, in cui è alle prese con uno scherzo che gli ha teso la figlia nel giorno di Santo Stefano. Colto in un momento dopo pranzo, il direttore del Tg La7 viene canzonato con una barzelletta e, con autoironia, pubblica tutto sui social.

Enrico Mentana papà

64 anni, Mentana è primogenito del giornalista sportivo Franco Mentana, calabrese di Bova, e di Lella, maceratese ebrea. Ed ha a sua volta quattro figli: Giulio e Vittoria, avuti dall'ex moglie Michela Rocco di Torrepadula, e Alice e Stefano, nati negli anni Novanta da precedenti relazioni. Da sempre riservatissimo circa il suo privato, mette la famiglia al primo posto. “Amo i miei figli, sono la cosa più importante per me”, ha dichiarato, “Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì”. Da sette anni è legato sentimentalmente alla giornalista Francesca Fagnani.