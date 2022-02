Fabio Testi: "A 80 anni faccio ancora l’amore. Con la mia morosa ci vediamo nei week end, poi ognuno è libero"

Sono passati due anni da quando Fabio Testi partecipò come concorrente del GF Vip in un’edizione molto delicata, segnata dalla pandemia che avanzò pericolosa proprio nel corso di quel percorso televisivo. Oggi l’attore è lontano dalla tv, immerso in una quotidianità a cui fa da sfondo la campagna di Affi, sul lago di Garda, dove trascorre serenamente la sua vita da 80enne.

“A questa età cerco di vivere al meglio, senza deludere nessuno. Il segreto? Fare quello che ti piace come sto facendo ora in mezzo alla torba in campagna” ha confidato in un’intervista al Corriere del Veneto, occasione per dispensare qualche consiglio ai coetanei che vogliano prendere spunto dalla sua esperienza per vivere pienamente la loro età: “Avere una morosa, fare l’amore e non pensare all’età”. L’identità della donna che è accanto a Fabio Testi resta comunque misteriosa. Di lei si sa solo che vive a Montecarlo e di professione è immobiliarista: “Ci vediamo nei week end, poi ognuno è libero”.

Fabio Testi aveva già parlato della sua vita privata che da qualche tempo è arricchita da una giovane presenza: “Da un paio di mesi ho una relazione segreta con una donna di 35 anni” aveva raccontato qualche mese fa: “Ho già due divorzi dietro di me, tutto quello che arriva è in più. Certo la compagnia femminile mi piace e la cerco, e devo dire che ricevo ancora l’applauso”.

I progetti professionali

Oltre a godere della tranquillità della sua campagna, Fabio Testi porta avanti un tour teatrale recitando poesie con un gruppo musicale. Nei progetti anche un film con regista belga, in ballo già prima che scoppiasse la pandemia. Il ricordo dell’esperienza al GF Vip, tuttavia, resta indelebile. “Lo ricorderò soprattutto per l’angoscia che ho provato nei giorni della pandemia” ha spiegato: “Eravamo dentro alla Casa e la produzione non ci diceva esattamente quello che stava accadendo, minimizzavano ma io sentivo che qualcosa di grave stava accadendo. Lo intuivo dai pochi passaggi d’auto e dalle numerose ambulanze. Io avevo i figli all’estero ed ero molto preoccupato e volevo andarmene (uno vive a Londra, uno a Shanghai e uno in Austria, i primi due li ha avuti dalla prima moglie, Lola Navarro, ndr). Alla fine ci sono riuscito anche se in molti mi dicevano che potevo vincere quella edizione”.