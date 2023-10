"Belen, incinta, piangeva con me". Fabrizio Corona, un aneddoto gela De Martino (dopo 10 anni)

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez hanno fatto coppia per un paio d'anni, intorno al 2010. Poi la vita di entrambi ha preso strade diverse: lei con Stefano Martino, che avrebbe sposato di lì a poco; lui alle prese coi guai giudiziari che l'hanno portato in galera. Ma oggi, ovvero oltre dieci anni dopo, Corona torna a raccontare il loro rapporto, svelando che la rottura è stata figlia degli eventi e che probabilmente, se Fabrizio non fosse andato in carcere, Belen sarebbe rimasta con lui.

Ospite di Domenica In, Fabrizio ha dichiarato: "Lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito. Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme". Poi l'ex re dei paparazzi ha rivelato un aneddoto avvenuto quando lei era incinta di Stefano, nel 2012: "Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti".

Al momento Belen sta vivendo un periodo complesso, fa sapere Fabrizio, tanto che lui tiene a inviarle i migliori auguri: "Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose".