Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli diventeranno genitori la prossima estate. L’annuncio della prima dolce attesa della coppia è arrivata attraverso le pagine del settimanale Chi e, considerata la proverbiale riservatezza che contraddistingue i futuri genitori, non si attendono ulteriori conferme ufficiali attraverso eventuali canali social tanto in voga dai cosiddetti vip del momento e del tutto estranei allo stile di vita dei due.

Resta blindata, infatti, la sfera privata di Luigi e Federica: del figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e della 31enne proveniente da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, non si è mai saputo nulla in questi nove anni d’amore, coronati con il matrimonio aperto a pochi intimi lo scorso 7 ottobre a Milano.

Chi è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi e futura mamma del loro primo figlio

Federica Fumagalli, 31 anni, un anno in meno del marito Luigi Berlusconi, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Federica lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione, e chi la conosce bene sottolinea il suo talento professionale, la discrezione, la gentilezza e un’educazione solida.

Federica ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito dopo nove anni di fidanzamento durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora. Con le cognate Federica ha stretto un legame esclusivo, racconta il settimanale diretto dal Alfonso Signorini, e insieme, come nelle più classiche delle famiglie numerose, trascorrono le vacanze insieme in Sardegna, nella villa di famiglia, a St. Moritz o alle Maldive.

Una famiglia a cui adesso si aggiungerà il loro primo figlio che per nonno Silvio sarà il dodicesimo nipote.