Perché la scelta degli abiti di Federica Pellegrini ha spiazzato gli ospiti (e il mondo della moda)

Ha scelto il bianco per i suoi abiti Federica Pellegrini, ma questa è stata l'unica decisione prevedibile per gli abiti che ha sfoggiato in occasione del suo matrimonio con Matteo Giunta, suo allenatore e da ieri marito. Sì perché, a dispetto dei pronostici che volevano la campionessa di nuoto pronta a mettersi nelle mani delle più grandi firme della moda, Pellegrini ha cambiato rotta, orientandosi verso una giovane stilista. E non solo: contrariamente alla tradizione che vuole che le spose indossino perlopiù le gonne, col secondo cambio d'abito la nuotatrice ha stupito tutti indossando una elegantissima tuta. Ma vediamo nel dettaglio.

Tutti lo davano per scontato: Federica Pellegrini e Giorgio Armani si conoscono da tempo, lui le ha sempre curato i look delle grandi occasione, sarà dunque inevitabile che porterà la sua firma l'abito con cui la sportiva avanzerà a poco a poco nella navata della chiesa di San Zaccaria. E invece no. Per il suo "grande giorno", la Divina si è rivolta alla giovane stilista veneta Nicole Cavallo: volto emergente della moda nonché figlia della stilista Alessandra Rinauto, la designer e direttrice artistica della maison Nicole Milano, appartenente al colosso della moda nuziale Pronovias.

"Così, Divina. Grazie Federica, è stato un onore vestirti in uno dei giorni più belli della tua vita", ha scritto Nicole a Federica nel giorno successivo alle nozze, per esprimere tutta la sua gratitudine.

Cavallo sono griffati entrambi gli abiti sfoggiati da Fede, sia quello romantico indossato nella Chiesa di San Zaccaria al momento del sì, sia quello sfoggiato poi al momento del taglio della torta. Ed è qui che Federica ha stupito ancora una volta: sì perché, anziché lasciarsi tentare da strascichi principeschi e gonne a falde larghe, la nuotatrice ha scelto una jumpsuit elegantissima bianca con profonde scollature sia sul décolleté che sulla schiena.

Per quel che invece riguarda le fedi nuziali, gli sposi hanno optato per la collezione Damiani D.Side. L'intero evento è stato organizzato invece dal wedding planner Enzo Miccio, anch'esso grato a Federica, tanto da scriverle una meravigliosa dedica su Instagram questa mattina.