L'epic fail di Fedez mentre gioca a golf: il divertente video sui social

È giusto cimentarsi in nuovi sport e mettere alla prova le proprie capacità, non sempre si può fare bene alla prima e questo l'ha capito molto bene Fedez. Il rapper in vacanza con la famiglia e alcuni amici in Puglia ha deciso di provare a giocare a golf, non sempre le palline vanno in buca... anzi.

La vacanza dei Ferragnez in Puglia

Chiara, Fedez, Leo e la piccola Vittoria sono in vacanza in Puglia con alcuni amici storici della coppia. Tra una cena sotto le stelle, una in un affascinante oliveto (questa volta sotto le stelle e le lucine a cascata), una gita a Ostuni e poi a Torre Canne la famiglia si dedica anche allo sport, soprattutto Fedez.

Il cantautore ha provato a giocare a golf ed ha ottenuto esiti disastrosi. Invece di colpire la pallina ha lanciato la mazza. Il video è diventato virale, ma ferito nell'orgoglio Federico ha poi condiviso nelle storie altri momenti da golfista, dove la pallina la colpisce.