Fedez, quanto costa il suo orologio: la cifra da capogiro

Fedez resta tra i personaggi più discussi dei social, seguito da quasi 15 milioni di follower che restano aggiornati sulla sua vita famigliare con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria protagonisti con lui di post e storie Instagram. Ma stavolta a metterlo al centro delle cronache è un dettaglio apparentemente irrilevante, ma in realtà preziosissimo, indossato con naturalezza nelle ultime apparizioni con Lazza. Parliamo di un orologio molto particolare che, ben lontano dalla dozzinalità, ha un valore davvero elevatissimo. A spiegare bene di cosa si tratta è Sam di WatchIT su TikTok.

"Sembra un modello dozzinale, uno di quelli che trovavi nel fustino del detersivo della lavatrice. Al contrario di quello di Lazza che è completamente in oro rosa" si spiega nel video: "Si tratta di un preziosissimo Richard Mille, in particolare del modello RM 65-01, un orologio realizzato con materiali eccellenti, leggerissimo e con un'ingegneria dell'orologeria inimmaginabile". Il costo dell'orologio? 570mila euro, assicura l'esperto. Il video sta suscitando i commenti di diversi utenti divisi tra quanti osservano che ognuno con i suoi soldi può fare ciò che crede e chi fa notare come l'orario venga esattamente indicato anche da orologi dal valore di poche decine di euro.