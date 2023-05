"Me ne sono andato di casa". La verità tra Fedez e Chiara, quella che non viene raccontata

C'è un punto nella serie tv The Ferragnez in cui Chiara rimprovera Fedez di nominare una "crisi" che la coppia ha vissuto qualche tempo prima. "Ti avevo detto di non parlarne", dice l'influencer al rapper, mentre entrambi sono seduti di fronte alla poltroncina dello psicologo. Lui, sentendosi manipolato dalle volontà della moglie, si alza e se ne va. Ma questa è solo una delle faccende che la coppia nasconde chirurgicamente dalle proprie Stories di Instagram, quelle in cui invece i due appaiono come una coppia incredibilmente felice.

C'è infatti un altro aneddoto che lascia sfuggire il cantante durante la seduta, ovvero il fatto che spesso, quando litigano, lui se ne va di casa. Sembra inoltre che la cosa accada piuttosto frequentemente. "Litighiamo per scemate", sottolineano i due mentre si trovano dal terapeuta. "Questo mese me ne sono andato di casa solo una volta", tiene a sottolineare però lui, svelando una dinamica della loro quotidianità che finora non era stata rivelata. ll periodo in cui le puntate sono state registrate risale alla scorsa estate: lui aveva vinto da poco la battaglia contro il cancro e sei mesi dopo sarebbe arrivato Sanremo (con il caso Rosa Chemical e la crisi di coppia vissuta sotto i riflettori).

Niente di diverso rispetto a quanto avviene nelle coppie normali, insomma, ma è impossibile non notare gli aneddoti raccontati quando differiscono dalla pseudo-realtà proposta sui social.

Intanto l'amore tra Chiara e Federico, sposi nel 2018 e genitori di Vittoria, due anni, e Leone, cinque, sembra proseguire in maniera sereno. I due sono apparsi complici alla presentazione della seconda stagione della serie tv, avvenuta a Milano, anche se qualcuno ha notato un po' di gelo durante l'intervista condotta sul palco dell'evento dalla conduttrice Katia Follesa... Sarà tutto oro quello che luccica?