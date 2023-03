Fedez, il confronto con Rovazzi anni dopo la lite: "È stato traumatico, eravamo fratelli"

Rovazzi ospite di Fedez a Muschio Selvaggio. L'ultima puntata del podcast è stata l'occasione per un confronto tra i due atteso da tempo. Un'amicizia profonda, finita 5 anni fa per una lite di cui non si è mai saputo molto, e che oggi prova a riemergere da un mare di rancore e delusione. La presentazione del rapper la dice lunga: "Ospite oggi una persona con cui ho condiviso una buona parte della mia vita, con cui ho condiviso dei bei ricordi e dei brutti ricordi. Negli ultimi tempi ci siamo detti solo 'ciao ciao'. Dopo tanto tempo affronteremo una conversazione che duri più di 3 secondi. Fabio Rovazzi. Come stai? Come va la vita?". L'imbarazzo di Fedez è evidente, ma prova a rompere il ghiaccio: "Io tutto bene, sono appena uscito dagli inferi però adesso sto bene. Da dove partiamo?".

Partire è la cosa più complicata, poi nel corso dell'intervista i toni di entrambi si rasserenano, anche se Fedez va dritto al sodo: "Anche dalle cose brutte ho imparato qualcosa. Tu cosa hai imparato? Ho visto recentemente un'intervista di Ax in cui ha spiegato che esserci presi una pausa tra noi prima di chiarire è stato fisiologico, perché è stato un rapporto molto forte. Con Ale forse meno, ma io e te ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere, eravamo fraterni. Non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c'eravate, per me è stata una mancanza importanza". Rovazzi parla del suo dolore: "Noi eravamo molto più legati rispetto al rapporto con Ale (J-Ax, ndr), per me è stato uno squarcio. L'ho vissuta abbastanza male, mi ero chiuso in casa e ho fatto il Lego più difficile del mondo. Sono rimasto chiuso per un mese in casa a fare un Lego nel letto, dormivo tra i pezzi di Lego. Ho imparato a fare i Lego, ecco".

Dopo qualche risata è sempre Fedez a tornare indietro a quei tempi: "Dimmi se sbaglio, credo che io e te fossimo un po' in un delirio di onnipotenza. Non credi?". "Secondo me no. Sì, eravamo dei cog***, ma quello no" risponde Rovazzi, Fedez però insiste: "Eravamo dei cog*** e anche diventati un po' troppo legati al vil denaro". Rovazzi però non è d'accordo: "Secondo me no". I ricordi e le risate su quegli anni, però, sono gli stessi e per qualche minuto sembrano gli amici di sempre. Sul futuro, invece, nessun programma e nessuna promessa.