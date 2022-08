Matrimonio Federica Pellegrini: arriva la frecciata di Filippo Magnini

Che Filippo Magnini non avrebbe partecipato alle nozze della ex compagna Federica Pellegrini (che ha sposato il cugino Matteo Giunta), si sapeva da mesi. O meglio, lo stesso Matteo aveva lasciato intendere durante una intervista alle Iene che mai Magnini avrebbe presenziato alla cerimonia, e così è stato. Anzi, ieri pomeriggio, mentre Federica e Matteo si scambiavano le promesse d'amore con gli occhi puntati di tutta Italia, Magnini rivolgeva lo sguardo altrove. Negli stessi minuti in cui la cerimonia era in corso nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia, il nuotatore si è immortalato in un selfie insieme alla moglie Giorgia Palmas: i due si sono fotografati mentre sorridevano radiosi, e molti hanno voluto vederci una frecciata indirizzata direttamente agli sposini.

In famiglia i problemi tra Matteo e Filippo non devono esser stati certo pochi, se il campione ha deciso di evitare di presenziare nonostante la parentela. "Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte - ha dichiarato tempo fa Matteo, di professione preparatore atletico della stessa Federica - Qualche litigio c'è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l'abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita". Eppure, evidentemente, essersi rifatto una vita con l'ex velina, da cui ha avuto la prima figlia Mia, non deve essere bastato al campione di nuovo per mettere una pietra sopra alle incomprensioni. Delusa anche Federica, che tempo fa liquidava così l'argomento: "Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare". I due avevano fatto coppia per sei anni, fino al 2017, poi l'inizio della storia con Giunta, tenuta nascosta fino a qualche mese prima delle nozze.

Filippo Magnini di questa storia non ha mai voluto parlare apertamente, ma l’intesa con Federica Pellegrini, per lui, era già finita nel 2016 dopo le Olimpiadi di Rio. La nuotatrice ha cominciato a lavorare invece con Matteo nel 2014 e, in lui, ha trovato la persona ideale per aiutarla nell’obiettivo di allungare la sua carriera e renderla gloriosa, per cui innamorarsi è apparso quasi come una conseguenza naturale. La loro relazione è stata però tenuta al riparo dai riflettori fino a qualche mese fa, quando poi è avvenuta l'ufficializzazione definitiva. Il motivo è da ricercare in un desiderio comune di riservatezza.