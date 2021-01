Filippo Nardi commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta, ma poi cancella tutto: scoppia la polemica

In queste ore il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta è tra gli episodi più commentati sui social dai telespettatori che seguono le dinamiche interne alla Casa del GF Vip in diretta tv. Tanti coloro che hanno espresso la loro opinione sull’accaduto e molti sono stati quelli che hanno preso le difese della conduttrice, provocata da Cecilia Capriotti con cui, alla fine, pare essersi chiarita.

Tra gli utenti che hanno voluto dire la loro c’è stato anche Filippo Nardi, squalificato dal GF Vip proprio per aver pesantemente attaccato la conduttrice durante al sua permanenza nella Casa. Il ‘conte’ ha commentato l’accaduto in calce al video del pianto della conduttrice, salvo poi cancellare ogni riferimento. La velocità degli utenti più accorti, tuttavia, ha permesso comunque di fermare in vari screeshot quanto scritto, alimentando una polemica che ha ritirato fuori l’atteggiamento che a Nardi era costato la cacciata dal reality.

Il commento di Filippo Nardi allo sfogo di Maria Teresa Ruta

La clip dello sfogo di Maria Teresa Ruta ha fatto il giro dei social e proprio sotto il video pubblicato dalla pagina Indifferenza Astrale, Filippo Nardi ha commentato con un sintetico: “Borderline?”, termine tra quelli usati contro Maria Teresa e causa della sua squalifica dal reality. Molti i follower che hanno attaccato l’ex gieffino per un’uscita tanto infelice che, poco dopo, è sparita dai commenti. Ma gli screen del suo gesto sono stati registrati e finiti su Twitter, dove molti stanno attaccando Nardi per un termine già abbondantemente discusso in rete e causa del severo provvedimento.

“Ma sì, lei per me è borderline, ok che io non sono un medico, ma per me è così ragazzi. Cioè una Borderline sì, anche psicosi probabilmente”, aveva detto Nardi riferendosi a Maria Teresa Ruta durante la sua breve permanenza in casa. Per l’accaduto l’ex concorrente si era scusato anche di recente durante il programma Domenica Live, ma evidentemente è caduto di nuovo in fallo…

Ma Filippo Nardi che continua ad offendere Maria Teresa ? Non gli è bastato essere squalificato? Se prima pensavo che il suo fosse stato un finto pentimento, adesso ne ho la certezza. #GFVIP @GFVIP_Official @guenda_ggoria pic.twitter.com/kCNuTPfUOP — hilarywar (@hilarywar1) January 12, 2021