Flavio Briatore bravo datore di lavoro? Il messaggio del dipendente pubblicato sui social

Flavio Briatore è un imprenditore di successo e da qualche mese fa un uso molto più massiccio dei social. Pubblica foto delle sue vacanze, dei figli, Nathan Falco e Leni (avuta con Heidi Klum, ma mai riconosciuta e con la quale ha riallacciato i rapporti negli ultimi anni), ma ogni tanto ha anche contenuti legati al suo lavoro. L'imprenditore è proprietario di 20 locali tra Italia ed estero e ha circa 1.500 dipendenti.

Proprio nelle scorse ore ha condiviso un messaggio che gli è stato inviato da un suo dipendente, gesto sicuramente inaspettato per il manager, ma probabilmente leggere quelle parole deve averlo reso particolarmente orgoglioso. Ma quindi Flavio Briatore che datore di lavoro è? "Buonasera signor Briatore volevo farle i miei auguri di buon anno e di successi come ogni anno facciamo e questo anno sono 20 anni che lavoro per Lei e ne sono onorato e orgoglioso, grazie da parte mia e della mia famiglia. Buon anno", queste le parole che l'uomo ha scritto all'imprenditore su Whatsapp. Briatore ha condiviso lo screen della chat e ha commentato con un "grazie".

In passato Briatore ha spesso parlato del suo ruolo di manager e delle difficoltà nel trovare personale adeguato, risale allo scorso anno la sua presa di posizione sul reddito di cittadinanza: "Molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo. Io lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera. Anche quando il percorso glielo si offre ben retribuito: pur garantendo stipendi adeguati e contratti a lungo termine, rifiutano". Ma come lui stesso aveva svelato al Corriere della Sera: "L’indice di fedeltà delle risorse umane è superiore all’85 per cento" e questo messaggio sembrerebbe proprio confermarlo.