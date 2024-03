Flavio Briatore: "Mi hanno trovato un tumore al cuore"

Con un video su Instagram Flavio Briatore ha annunciato di avere un tumore. L'imprenditore ha spiegato di essere stato sottoposto ad un intervento al cuore dopo che era stata rilevata una massa benigna. Nel filmato Briatore racconta ciò che gli è successo negli ultimi 10 giorni: la massa è stata scoperta per caso, durante uno dei controlli periodici a cui Flavio si sottopone.

L'annuncio di Flavio Briatore

"Oggi vi voglio parlare di prevenzione, dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono qui che velo racconto, sono stato dieci giorni al San Raffaele sparito da tutti i social", Briatore poi ringrazia l'equipe del San Raffaele e anche l'ex moglie Elisabetta Gregoraci che gli è stata vicina in un momento così delicato. Proprio Gregoraci pochi giorni fa aveva rivelato di aver vissuto dei giorni molto molto complicati.

"Devo ringraziare i medici del San Raffaele, sono stati geniali, devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me per tutto questo periodo, è venuta a trovarmi da Monaco. Ho avuti tutti gli amici vicini. Una cosa importante è che dobbiamo controllarci e non treascurarci, io ho fatto questo controllo due anni fa e non avevo nulla, mentre ora mi hanno trovato questa cosa. Ma ora per fortuna sono qui e domani si ricomincia", ha infine aggiunto l'imprenditore.

L'intervento è perfettamente riuscito

A corredo del filmato Flavio ha scritto: "La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica.

L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele".