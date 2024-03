Briatore ha un tumore. L'ex moglie Gregoraci: "Non mi muovo dall'ospedale"

"Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme". Così Elisabetta Gregoraci dedica su Instagram alcune parole all'ex marito Flavio Briatore, operato in questi giorni per tumore benigno al cuore. L'annuncio della malattia dell'imprenditore è arrivata nel pomeriggio di oggi.

"In questi ultimi dieci giorni - scrive Gregoraci - sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato intervento e il recupero post operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso della famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui". E ancora: "Nel quotidiano poniamo l'attenzione a un sacco di cose ma la vera sintesi è che non c'è nulla di più prezioso della salute - si legge nelle Instagram Stories - Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita. Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il Professore Maisano, la terapia intensica cardiochirurgica e il reparto iQ dell'ospedale San Raffaele di Milano".

Qual è il rapporto tra Gregoraci e Briatore

Gregoraci e Briatore si sono sposati nel 2008, per poi separarsi nel dicembre del 2017 in modo consensuale. Nel 2010 è nato il figlio Nathan Falco. Nonostante la rottura, i due continuano a mantenere ottimi rapporti: un clima di cui lo stesso Nathan può beneficiare. Da sempre sui social documentano il loro legame sereno, fatto di ricorrenze celebrate insieme, come i compleanni o le feste di Natale, oltre che di vacanze ancora l'uno accanto all'altra nei resort gestiti dall'imprenditore stesso in giro per il mondo.