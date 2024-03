Geolier e Maria Esposito stanno insieme? I due rompono il silenzio

Voci si moltiplicano da giorni su una possibile relazione tra il quasi vincitore del Festival di Sanremo, Geolier, e l'attrice Maria Esposito che nella fiction Mare Fuori dà il volto a Rosa Ricci. Secondo Gabriele Parpiglia, che ne ha parlato a Rtl 102.5, tra i due sarebbe scattata la scintilla dell'amore.

La risposta dai diretti interessati non è tardata ad arrivare: non ci sono buone notizie per chi sperava che tra i due ci fosse davvero del tenero. Sotto al post della radio, pubblicato su Instagram, Geolier ha scritto: "Nun stat buon ca cap", ovvero non 'ci stai bene con la testa'. E anche Maria Esposito si è aggiunta alla smentita con una frase breve ma incisiva: "Confermo con te fra".

Parpiglia recentemente aveva rivelato anche di una nuova fidanzata di Stefano De Martino, ma proprio come per il gossip su Geolier il conduttore aveva prontamente smentito ogni possibile legame amoroso con Luciana Montò.