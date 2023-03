Giacomo Urtis e l'amore per Corona: "C'è stata intimità"

"Di mio mi erano rimasti i denti, ma li ho rifatti pochi giorni fa. Le tonsille sono l'unica cosa che non ho toccato". Così Giacomo Urtis, ospite ieri sera a "Belve", ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica ma a fare ben più rumore sono state le dichiarazioni su Fabrizio Corona.

Incalzato da Francesca Fagnani, che gli ha ricordato il loro primo incontro all'aeroporto di Alghero, Urtis ha ammesso: "Sicuramente ero invaghito, sì". Alla domanda se fosse ricambiato ha risposto senza pensarci: "Ti direi di sì". Il loro rapporto non lo ha definito né amore né amicizia ma "un ibrido" e quando la conduttrice gli ha chiesto se si fosse mai sentito in competizione con Nina Moric o con Belen - le due compagne storiche di Corona - il chirurgo dei vip ha spiegato: "Quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte".

La padrona di casa a quel punto ha voluto vederci chiaro. "Però non c'è mai stato un rapporto d'amore reale, fisico, o sì?" ha chiesto. La replica è stata eloquente: "Può essere che qualche volta ci sia stata dell'intimità. Ma insomma... Sono cose nostre". Oggi tra loro due non c'è più il rapporto di una volta, ma Urtis ha fatto sapere: "Ci sentiamo ancora tutti i giorni".